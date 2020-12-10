Житель Кадомского района потребовал у бывшей любовницы часть имущества и пригрозил убийством
Известно, что 54-летняя женщина выгнала 36-летнего кавалера из-за того, что тот стал злоупотреблять алкоголем. Через полгода мужчина решил помириться, но для храбрости снова выпил.
Житель села Кочемирово Кадомского района чуть не убил бывшую любовницу. Об этом сообщила
Известно, что 54-летняя женщина выгнала 36-летнего кавалера из-за того, что тот стал злоупотреблять алкоголем. Через полгода мужчина решил помириться, но для храбрости снова выпил. Хозяйка дома отказалась возобновлять отношения и попросила бывшего сожителя уйти. Но тот заявил, что хочет получить часть имущества, так как раньше помогал вести хозяйство. Отказ возлюбленной разозлил гостя, он достал нож и пригрозил ей убийством.
Испугавшись, женщина вызвала полицию. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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