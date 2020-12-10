Житель Кадомского района потребовал у бывшей любовницы часть имущества и пригрозил убийством

Известно, что 54-летняя женщина выгнала 36-летнего кавалера из-за того, что тот стал злоупотреблять алкоголем. Через полгода мужчина решил помириться, но для храбрости снова выпил.

Житель села Кочемирово Кадомского района чуть не убил бывшую любовницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 54-летняя женщина выгнала 36-летнего кавалера из-за того, что тот стал злоупотреблять алкоголем. Через полгода мужчина решил помириться, но для храбрости снова выпил. Хозяйка дома отказалась возобновлять отношения и попросила бывшего сожителя уйти. Но тот заявил, что хочет получить часть имущества, так как раньше помогал вести хозяйство. Отказ возлюбленной разозлил гостя, он достал нож и пригрозил ей убийством.

Испугавшись, женщина вызвала полицию. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.