Следователи выяснят обстоятельства гибели пенсионеров на пожаре в Скопинском районе

Пожар произошел ночью в среду, 9 декабря. На месте нашли тела мужчины и женщины 1958 и 1957 года рождения.

Следователи выяснят обстоятельства гибели мужчины и женщины на пожаре в поселке Желтухинский Скопинского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Сообщение о пожаре поступило в 23:59 в среду, 9 декабря. Сгорел жилой кирпичный дом. На месте нашли тела мужчины и женщины 1958 и 1957 года рождения.

Следователи установят причины пожара, а также обстоятельства произошедшего. По результатам примут предусмотренное уголовно-процессуальным законом решение.