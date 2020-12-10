Фото: ТРЦ «М5 Молл» возобновил работу

В четверг, 10 декабря, торговый центр вновь открылся в 10 часов. Некоторые бутики продолжают уборку помещения, так как не везде полы отмыли от нагара и пыли.

ТРЦ «М5 Молл» возобновил работу. В четверг, 10 декабря, торговый центр вновь открылся в 10 часов.

Как и ожидалось, работает лишь непострадавшая от пожара часть здания. В помещении чувствуется запах гари. Часть магазинов с утра так и не открылась.

Некоторые бутики продолжают уборку помещения, так как не везде полы отмыли от нагара и пыли.

С утра в магазине немноголюдно: в каждом бутике по 2-3 человека. Сгоревшая часть огорожена белой стеной, возле нее дежурит охранник.