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В Татарстане задержали маньяка, убивавшего пожилых женщин
В Татарстане задержали маньяка, убивавшего пожилых женщин. Задержанный уже дает показания.

В Казани задержали 38-летнего подозреваемого в убийстве больше 30 пожилых женщин. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает РИА Новости.

Первое преступление слесарь Радик Тагиров мог совершить ещё в 2011 году. Кроме того, возможно, он убивал не только в Татарстане, но и в других регионах. По словам начальника казанского МВД Рустема Кадырова, преступник входил в доверие к жертвам, помогал донести сумки из магазина, или проникал в жилище под видом соцработника.

Затем он душил их чем попадало под руку. Последнее убийство произошло в сентябре 2012 года. После этого следствие предполагало, что маньяка поймали за другое преступление, или его уже нет в живых.

У следствия был образец ДНК убийцы, и он совпал с материалом задержанного. Расследование ведет главное управление СК России. Задержанный уже дал признательные показания.