Рязанские рафтеры вернулись с Первенства России с медалями

С 22 октября по 4 ноября в Республики Адыгея проходили Кубок России по рафтингу и Первенство России до 24-х лет и Первенство России до 20 лет в рафтах R6 и R4. Рязанские юниоры вошли в резервный состав сборной команды России.

С 22 октября по 4 ноября в Республики Адыгея проходили Кубок России по рафтингу и Первенство России до 24-х лет и Первенство России до 20 лет в рафтах R6 и R4, сообщили на сайте минспорта.

Рязанские команды приняли участие сразу в трех важных стартах по рафтингу. По итогам соревнований Первенства России до 20 лет мужская юниорская команда, в которую вошли Молодцов Илья (капитан), Потапов Глеб, Мельников Никита, Филин Дмитрий, Рогатин Алексей, Симонайтес Ян завоевали 3 серебряные медали и одну бронзовую в рафтах R6 и одну серебряную медаль в рафтах R4.

Рязанские юниоры вошли в резервный состав сборной команды России.

Женская команда также приняла участие в Кубке России в составе: Якунина Нина (капитан), Борисова Елена, Чичикина Дарья, Подгорная Анастасия. Тренируют спортсменов Якунин Алексей и Рождественский Константин.