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Рязанцы завоевали медали Чемпионата России по универсальному бою
Соревнования прошли 4-8 ноября в Медыни Калужской области. Чемпионат проходил в двух дисциплинах «лайт» и «классика».

Рязанцы завоевали медали Чемпионата России по универсальному бою, сообщили в региональном минспорте.

Соревнования прошли 4-8 ноября в Медыни Калужской области.

Чемпионат проходил в двух дисциплинах «лайт» и «классика». По его итогам рязанские спортсмены завоевали семь медалей: три — «золотых», одну «серебряную» и три «бронзовые». В категории «классика» представители СШОР «Юпитер» завоевали три медали — одну «серебряную» и две «бронзовые».

Серебро завоевал кандидат в мастера спорта России Абдулаев Гамзат, «бронзу» завоевали Заслуженный мастер спорта России Ангелина Алексеенко и мастер спорта России международного класса Арина Казарян.

В дисциплине «лайт» были завоеваны четыре медали, из которых три «золотые», и одна «бронзовая».

На высшую ступень пьедестала в дисциплине «лайт» поднимались — Заслуженный мастер спорта России Роман Брагин, Заслуженный мастер спорта России Алексеенко Ангелина вес, Мастер спорта международного класса России Анисичкина Любовь и «бронзовую» медаль завоевала мастер спорта России международного класса Казарян Арина.