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Обновлена география распространения COVID-19 по Рязанской области
В понедельник, 9 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. В регионе выявили 11 669 случаев коронавируса.

В понедельник, 9 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. В регионе выявили 11 669 случаев коронавируса в

  • Рязани — 5968,
  • Рязанском районе — 498,
  • Скопине — 375,
  • Ряжске — 303,
  • Касимове — 296,
  • Рыбном — 271,
  • Сасове — 245,
  • Клепиковском районе — 204,
  • Скопинском — 201,
  • Шиловском районе — 197,
  • Новомичуринске — 193,
  • Рыбновском районе — 190,
  • Касимовском районе — 173,
  • Спасском — 168,
  • Михайловском районе — 167,
  • Шилове — 151,
  • Михайлове — 136,
  • Сараевском районе — 110,
  • Александро-Невском — 108,
  • Александро-Невском районе — 96,
  • Старожиловском — 93,
  • Сапожке — 86,
  • Старожилове — 82,
  • Шацком районе — 79,
  • Кораблине — 78,
  • Захаровском районе — 70,
  • Сараях — 74,
  • Сасовском районе — 70,
  • Чучкове — 74,
  • Чучковском районе — 74,
  • Спасске-Рязанском — 68,
  • Шацке — 70,
  • Спас-Клепиках — 64,
  • Пронском районе — 60,
  • Пронске — 56,
  • Ряжском районе — 51,
  • Захарове — 50,
  • Милославском районе — 49,
  • Милославском — 48,
  • Ухолове — 49,
  • Кораблинском районе — 41,
  • Путятине — 39,
  • Путятинском районе — 38,
  • Ермиши — 31,
  • Кадоме — 29,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском — 20,
  • Ухоловском районе — 20,
  • Кадомском — 11,
  • Пителине — 10,
  • Пителинском районе — 9.