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Рязанский оперштаб обновил географию распространения COVID-19
В воскресенье, 8 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. В регионе выявили 11 554 случая коронавируса.

В воскресенье, 8 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. В регионе выявили 11 554 случая коронавируса в

  • Рязани — 5917,
  • Рязанском районе — 495,
  • Скопине — 373,
  • Ряжске — 303,
  • Касимове — 292,
  • Рыбном — 265,
  • Сасове — 244,
  • Клепиковском районе — 200,
  • Скопинском — 200,
  • Шиловском районе — 196,
  • Новомичуринске — 191,
  • Рыбновском районе — 187,
  • Касимовском районе — 172,
  • Спасском — 167,
  • Михайловском районе — 165,
  • Шилове — 150,
  • Михайлове — 135,
  • Сараевском районе — 108,
  • Александро-Невском — 107,
  • Александро-Невском районе — 94,
  • Старожиловском — 92,
  • Сапожке — 85,
  • Старожилове — 82,
  • Шацком районе — 79,
  • Кораблине — 75,
  • Захаровском районе — 70,
  • Сараях — 70,
  • Сасовском районе — 70,
  • Чучкове — 69,
  • Чучковском районе — 69,
  • Спасске-Рязанском и Шацке — по 68,
  • Спас-Клепиках — 63,
  • Пронском районе — 60,
  • Пронске — 56,
  • Ряжском районе — 51,
  • Захарове — 49,
  • Милославском районе — 49,
  • Милославском и Ухолове — по 48,
  • Кораблинском районе — 40,
  • Путятине — 39,
  • Путятинском районе — 38,
  • Ермиши — 30,
  • Кадоме — 29,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском — 20,
  • Ухоловскомрайоне — 20,
  • Кадомском — 11,
  • Пителине — 10,
  • Пителинском районе — 9.