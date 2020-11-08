Рязанский оперштаб обновил географию распространения COVID-19
В воскресенье, 8 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. В регионе выявили 11 554 случая коронавируса.
В воскресенье, 8 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. В регионе выявили 11 554 случая коронавируса в
- Рязани — 5917,
- Рязанском районе — 495,
- Скопине — 373,
- Ряжске — 303,
- Касимове — 292,
- Рыбном — 265,
- Сасове — 244,
- Клепиковском районе — 200,
- Скопинском — 200,
- Шиловском районе — 196,
- Новомичуринске — 191,
- Рыбновском районе — 187,
- Касимовском районе — 172,
- Спасском — 167,
- Михайловском районе — 165,
- Шилове — 150,
- Михайлове — 135,
- Сараевском районе — 108,
- Александро-Невском — 107,
- Александро-Невском районе — 94,
- Старожиловском — 92,
- Сапожке — 85,
- Старожилове — 82,
- Шацком районе — 79,
- Кораблине — 75,
- Захаровском районе — 70,
- Сараях — 70,
- Сасовском районе — 70,
- Чучкове — 69,
- Чучковском районе — 69,
- Спасске-Рязанском и Шацке — по 68,
- Спас-Клепиках — 63,
- Пронском районе — 60,
- Пронске — 56,
- Ряжском районе — 51,
- Захарове — 49,
- Милославском районе — 49,
- Милославском и Ухолове — по 48,
- Кораблинском районе — 40,
- Путятине — 39,
- Путятинском районе — 38,
- Ермиши — 30,
- Кадоме — 29,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском — 20,
- Ухоловскомрайоне — 20,
- Кадомском — 11,
- Пителине — 10,
- Пителинском районе — 9.