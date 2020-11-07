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Видео: два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
На кадрах, которые сняли очевидцы видно, как из самолета идет густой черный дым, он стремительно падает на землю, слышны хлопки. Обстоятельства случившегося уточняются.

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье, передает РИА Новости.

Известно, что ЧП произошло в субботу, 7 ноября, вблизи города Люберцы в Московской области.

На кадрах, которые сняли очевидцы видно, как из самолета идет густой черный дым, он стремительно падает на землю, слышны хлопки.

Обстоятельства случившегося уточняются.