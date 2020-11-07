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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве, в области выявили 11 442 случая коронавируса.

В субботу, 7 ноября, в Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в области выявили 11 442 случая коронавируса в

  • Рязани — 5858,
  • Рязанском районе — 493,
  • Скопине — 365,
  • Ряжске — 303,
  • Касимове — 291,
  • Рыбном — 265,
  • Сасове — 243,
  • Скопинском районе — 200,
  • Клепиковском — 199,
  • Шиловском районе -195,
  • Новомичуринске — 187,
  • Рыбновском районе — 186,
  • Касимовском районе — 172,
  • Спасском — 166,
  • Михайловском районе — 162,
  • Шилове — 147,
  • Михайлове — 135,
  • Александро-Невском — 107,
  • Сараевском районе — 103,
  • Александро-Невском районе — 94,
  • Старожиловском — 88,
  • Сапожке — 82,
  • Старожилове — 80,
  • Шацком районе — 79,
  • Кораблине — 75,
  • Сасовском районе — 70,
  • Чучковском — 69,
  • Захаровском — 68,
  • Шацке — 68,
  • Сараях и Чучкове — по 67,
  • Спасске-Рязанском — 66,
  • Спас-Клепиках — 63,
  • Пронском районе — 60,
  • Пронске — 56,
  • Ряжском районе — 51,
  • Милославском — 49,
  • Захарове и Ухолове — по 48,
  • Милославском — 47,
  • Кораблинском районе — 40,
  • Путятине — 39,
  • Путятинском районе — 38,
  • Ермиши и Кадоме — по 29,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском — 20,
  • Ухоловском районе — 19,
  • Кадомском — 11,
  • Пителине — 10,
  • Пителинском районе — 9.