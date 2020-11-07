В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве, в области выявили 11 442 случая коронавируса.
В субботу, 7 ноября, в Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в области выявили 11 442 случая коронавируса в
- Рязани — 5858,
- Рязанском районе — 493,
- Скопине — 365,
- Ряжске — 303,
- Касимове — 291,
- Рыбном — 265,
- Сасове — 243,
- Скопинском районе — 200,
- Клепиковском — 199,
- Шиловском районе -195,
- Новомичуринске — 187,
- Рыбновском районе — 186,
- Касимовском районе — 172,
- Спасском — 166,
- Михайловском районе — 162,
- Шилове — 147,
- Михайлове — 135,
- Александро-Невском — 107,
- Сараевском районе — 103,
- Александро-Невском районе — 94,
- Старожиловском — 88,
- Сапожке — 82,
- Старожилове — 80,
- Шацком районе — 79,
- Кораблине — 75,
- Сасовском районе — 70,
- Чучковском — 69,
- Захаровском — 68,
- Шацке — 68,
- Сараях и Чучкове — по 67,
- Спасске-Рязанском — 66,
- Спас-Клепиках — 63,
- Пронском районе — 60,
- Пронске — 56,
- Ряжском районе — 51,
- Милославском — 49,
- Захарове и Ухолове — по 48,
- Милославском — 47,
- Кораблинском районе — 40,
- Путятине — 39,
- Путятинском районе — 38,
- Ермиши и Кадоме — по 29,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском — 20,
- Ухоловском районе — 19,
- Кадомском — 11,
- Пителине — 10,
- Пителинском районе — 9.