В МЧС рассказали о пожаре на территории музея Есенина
Первое пожарное подразделение прибыло сразу, оно находится на территории села. Всего в тушении участвовали семеро человек и три единицы техники.
Пресс-служба рязанского ГУ МЧС сообщила подробности тушения пожара территории музея Есенина в Константинове. Возгорание на чердаке чайной произошло в субботу, 7 ноября, в 12:28.
Первое пожарное подразделение прибыло сразу, оно находится на территории села. Всего в тушении участвовали семеро человек и три единицы техники. Возгорание локализовали в 13:07.
По предварительным данным, площадь пожара составила десять квадратных метров.
Пострадавших нет.
Причину возгорания выясняют.