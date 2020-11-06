Банк «Хоум кредит» прокомментировал информацию о закрытии офиса в Рязани

Ранее СМИ сообщили, что с 12 ноября перестанет работать отделение по адресу: улица Гагарина, дом №25, помещение Н12.

Банк «Хоум кредит» прокомментировал информацию о закрытии представительства в Рязани. Ранее СМИ сообщили , что с 12 ноября перестанет работать отделение по адресу: улица Гагарина, дом №25, помещение Н12.

В банке уточнили, что офисы продолжат работать в полном объеме. Изменения будут носить «исключительно внутренний организационный характер и никак не влияют на работу банка для сотрудников и клиентов по всей России».

«Реорганизация была запланирована давно и не связана со стратегией банка», — отметили представители «Хоум кредит».