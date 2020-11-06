В Рязани скончался бывший судья Юрий Хмелев
Хмелев работал в рязанском областном суде. В частности он выносил обвинительный приговор герою фильма «9−я рота» Игорю Печерских по обвинению в получении взятки, а также председательствовал в громком деле по похищению цыган.
В Рязани скончался бывший судья Юрий Хмелев. Об этом сообщается в «Рязанских ведомостях».
Хмелев работал в рязанском областном суде.
В частности он выносил обвинительный приговор герою фильма «9−я рота» Игорю Печерских по обвинению в получении взятки, а также председательствовал в громком деле по похищению цыган.