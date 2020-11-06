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В Рязани начали бесплатно учить детей плавать
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В проекте принимают участие 43 субъекта Российской Федерации, 90 объектов водноспортивной инфраструктуры и задействовано более 400 тренеров-инструкторов по плаванию.

В Рязани начали бесплатно учить детей плавать, сообщили в региональном минспорте.

С сентября 2020 года в Рязанской области Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» в партнерстве с Всероссийской федерацией плавания и Национальным центром «Плавание для всех» при финансовой поддержке министерства спорта Российской Федерации реализует грантовый проект, направленный на распространение системы обязательного начального обучения плаванию детей, проживающих в субъектах Российской Федерации.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Цели проекта: массовое вовлечение детей в обучение базовым навыкам плавания с раннего школьного возраста и профилактика несчастных случаев на воде; увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан Российской Федерации.

В проекте принимают участие 43 субъекта Российской Федерации, 90 объектов водноспортивной инфраструктуры и задействовано более 400 тренеров-инструкторов по плаванию.

Региональным оператором проекта является Общественная организация «Федерация плавания Рязанской области». Всестороннюю поддержку реализации проекта в регионе оказывает Министерство физической культуры и спорта Рязанской области.

На сегодняшний день прошли начальный курс обучения плаванию уже 144 школьника.

«Ребята охотно учатся, преодолевают страх перед водной стихией и осваивают жизненно необходимый навык. Хотя многие из них не связывают свою дальнейшую жизнь со спортивной карьерой, но умение плавать, полученное в ходе проекта, останется с ними навсегда», — говорится в сообщении.

Всего до конца года базовым навыкам плавания в Рязанской области будет обучено 244 ребенка.