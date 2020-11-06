В Черном море нашли мертвым сооснователя Skillbox Игоря Коропова

Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Предприниматели». По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.

В Черном море нашли мертвым сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфорга «Лизы Алерт» Марию Лебедь.

Тело 31-летнего бизнесмена обнаружили в 300 метрах от берега в Сочи. По данным следователей, на нем нет следов насилия.

В ночь на 1 ноября Коропов вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону Нижнеимеретинского порта и пропал. Полиция, спасатели на катере и добровольцы в разные дни нашли телефон, самокат и рюкзак.

Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Предприниматели». По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.

Фото со страницы Игоря Коропова в соцсети