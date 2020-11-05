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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве, в области коронавирус выявили у 11 232 человек.

В четверг, 5 ноября, в Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в области коронавирус выявили у 11 232 человек в

  • Рязани — 5752,
  • Рязанском районе — 486,
  • Скопине — 361,
  • Ряжске — 296,
  • Касимове — 285,
  • Рыбном — 258,
  • Сасове — 237,
  • Скопинском районе — 197,
  • Клепиковском — 192,
  • В Шиловском районе — 192,
  • Новомичуринске — 184.
  • Рыбновском районе — 183,
  • Касимовском районе — 171,
  • Спасском — 165,
  • Михайловском районе — 160,
  • Шилове — 147,
  • Михайлове — 134,
  • Сараевском районе — 102,
  • Александро-Невском — 104,
  • Александро-Невском районе — 89,
  • Старожиловском — 84,
  • Сапожке — 81,
  • Старожилове — 78,
  • Шацком районе — 77,
  • Кораблине — 75,
  • Сасовском районе — 68,
  • Шацке — 68,
  • Сараях — 67,
  • Захаровском районе — 66,
  • Спасске-Рязанском — 66,
  • Чучкове — 64,
  • Чучковском районе — 64,
  • Спас-Клепиках — 63,
  • Пронском районе — 59,
  • Пронске — 55,
  • Ряжском районе — 50,
  • Милославском — 49,
  • Милославском — 47,
  • Захарове и Ухолове — по 46,
  • Путятине — 39,
  • Кораблинском районе — 38,
  • Путятинском районе — 37,
  • Ермиши — 29,
  • Кадоме — 27,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском — 20,
  • Кадомском — 10,
  • Пителине — 10,
  • Пителинском районе — 9.