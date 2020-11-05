В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве, в области коронавирус выявили у 11 232 человек.
В четверг, 5 ноября, в Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в области коронавирус выявили у 11 232 человек в
- Рязани — 5752,
- Рязанском районе — 486,
- Скопине — 361,
- Ряжске — 296,
- Касимове — 285,
- Рыбном — 258,
- Сасове — 237,
- Скопинском районе — 197,
- Клепиковском — 192,
- В Шиловском районе — 192,
- Новомичуринске — 184.
- Рыбновском районе — 183,
- Касимовском районе — 171,
- Спасском — 165,
- Михайловском районе — 160,
- Шилове — 147,
- Михайлове — 134,
- Сараевском районе — 102,
- Александро-Невском — 104,
- Александро-Невском районе — 89,
- Старожиловском — 84,
- Сапожке — 81,
- Старожилове — 78,
- Шацком районе — 77,
- Кораблине — 75,
- Сасовском районе — 68,
- Шацке — 68,
- Сараях — 67,
- Захаровском районе — 66,
- Спасске-Рязанском — 66,
- Чучкове — 64,
- Чучковском районе — 64,
- Спас-Клепиках — 63,
- Пронском районе — 59,
- Пронске — 55,
- Ряжском районе — 50,
- Милославском — 49,
- Милославском — 47,
- Захарове и Ухолове — по 46,
- Путятине — 39,
- Кораблинском районе — 38,
- Путятинском районе — 37,
- Ермиши — 29,
- Кадоме — 27,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском — 20,
- Кадомском — 10,
- Пителине — 10,
- Пителинском районе — 9.