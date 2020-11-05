В Рязани сотрудников ГИМС подозревают во взяточничестве при выдаче прав
Члены комиссии предложили одному из мужчин сдать теорию за деньги, на что он согласился. После получения взятки и алкоголя, комиссия сама внесла верные ответы в тесты и подтвердила их.
В Рязани сотрудников ГИМС подозревают во взяточничестве при выдаче прав на водный транспорт, сообщила межрегиональное СУ СКРна транспорте.
Экзамен на право управления маломерными судами прошел 9 ноября.
Члены комиссии предложили одному из мужчин сдать теорию за деньги, на что он согласился. После получения взятки и алкоголя, комиссия сама внесла верные ответы в тесты и подтвердила их.
Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ и полиции.