В Рязани сотрудников ГИМС подозревают во взяточничестве при выдаче прав

Члены комиссии предложили одному из мужчин сдать теорию за деньги, на что он согласился. После получения взятки и алкоголя, комиссия сама внесла верные ответы в тесты и подтвердила их.