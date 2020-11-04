За сутки в Рязани зафиксировали две смерти от коронавируса

Всего число случаев заражения достигло 11 132. За сутки выздоровели 84 человека, всего вылечился за весь период 7 964 человек. За сутки зарегистрировали две смерти, всего число летальных случаев достигло 65.

В Рязанской области зарегистрировали еще 103 случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число случаев заражения достигло 11 132. За сутки выздоровели 84 человека, всего вылечился за весь период 7 964 человек. За сутки зарегистрировали две смерти, всего число летальных случаев достигло 65.

В России зарегистрировано 1 693 454 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки выписано 15 567 человек, за весь период — 1 266 931.

За последние сутки умерли 389 человек, за весь период — 29 217.