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За сутки в Рязани зафиксировали две смерти от коронавируса
Всего число случаев заражения достигло 11 132. За сутки выздоровели 84 человека, всего вылечился за весь период 7 964 человек. За сутки зарегистрировали две смерти, всего число летальных случаев достигло 65.

В Рязанской области зарегистрировали еще 103 случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число случаев заражения достигло 11 132. За сутки выздоровели 84 человека, всего вылечился за весь период 7 964 человек. За сутки зарегистрировали две смерти, всего число летальных случаев достигло 65.

В России зарегистрировано 1 693 454 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки выписано 15 567 человек, за весь период — 1 266 931.

За последние сутки умерли 389 человек, за весь период — 29 217.