В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве на понедельник, 30 декабря, в области выявили 14 060 случаев коронавируса.
В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве на понедельник, 30 декабря, в области выявили 14 060 случаев коронавируса в
- Рязани — 7395,
- Рязанском районе — 595,
- Скопине — 462,
- Ряжске — 354,
- Касимове — 328,
- Рыбном — 327,
- Сасове — 300,
- Клепиковском районе — 245,
- Скопинском — 233,
- Рыбновском районе — 212,
- Новомичуринске — 210,
- Шиловском районе — 210,
- Касимовском районе — 204,
- Михайловском — 187,
- Спасском районе — 185,
- Шилове — 179,
- Михайлове — 156,
- Александро-Невском — 123,
- Александро-Невском районе — 118,
- Сараевском районе — 114,
- Старожиловском — 113,
- Чучкове — 98,
- Сапожке — 97,
- Кораблине — 94,
- Шацком районе — 92,
- Старожилове — 90,
- Сасовском районе — 89,
- Спасске-Рязанском — 88,
- Чучковском районе — 84,
- Сараях — 82,
- Захаровском районе — 81,
- Шацке — 79,
- Спас-Клепиках — 78,
- Пронском районе — 70,
- Пронске — 69,
- Милославском — 64,
- Милославском районе — 64,
- Ряжском — 60,
- Захарове и Ухолове — по 58,
- Кораблинском районе — 50,
- Путятине — 43,
- Путятинском районе — 42,
- Кадоме — 37,
- Ермиши — 34,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском — 25,
- Сапожковском — 21,
- Пителине — 15,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском районе — 11.