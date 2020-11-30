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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве на понедельник, 30 декабря, в области выявили 14 060 случаев коронавируса.

В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве на понедельник, 30 декабря, в области выявили 14 060 случаев коронавируса в

  • Рязани — 7395,
  • Рязанском районе — 595,
  • Скопине — 462,
  • Ряжске — 354,
  • Касимове — 328,
  • Рыбном — 327,
  • Сасове — 300,
  • Клепиковском районе — 245,
  • Скопинском — 233,
  • Рыбновском районе — 212,
  • Новомичуринске — 210,
  • Шиловском районе — 210,
  • Касимовском районе — 204,
  • Михайловском — 187,
  • Спасском районе — 185,
  • Шилове — 179,
  • Михайлове — 156,
  • Александро-Невском — 123,
  • Александро-Невском районе — 118,
  • Сараевском районе — 114,
  • Старожиловском — 113,
  • Чучкове — 98,
  • Сапожке — 97,
  • Кораблине — 94,
  • Шацком районе — 92,
  • Старожилове — 90,
  • Сасовском районе — 89,
  • Спасске-Рязанском — 88,
  • Чучковском районе — 84,
  • Сараях — 82,
  • Захаровском районе — 81,
  • Шацке — 79,
  • Спас-Клепиках — 78,
  • Пронском районе — 70,
  • Пронске — 69,
  • Милославском — 64,
  • Милославском районе — 64,
  • Ряжском — 60,
  • Захарове и Ухолове — по 58,
  • Кораблинском районе — 50,
  • Путятине — 43,
  • Путятинском районе — 42,
  • Кадоме — 37,
  • Ермиши — 34,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском — 25,
  • Сапожковском — 21,
  • Пителине — 15,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском районе — 11.