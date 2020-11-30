На Куйбышевском шоссе загорелся дом

Информация о пожаре поступила на пульт дежурному в 16:09. Известно, что здание нежилое. По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На место выехали шесть пожарных расчетов.