На Куйбышевском шоссе загорелся дом
Информация о пожаре поступила на пульт дежурному в 16:09. Известно, что здание нежилое. По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На место выехали шесть пожарных расчетов.
В понедельник, 30 ноября, на Куйбышевском шоссе загорелся дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурному в 16:09. Известно, что здание нежилое. По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
На место выехали шесть пожарных расчетов.
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