В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
Коронавирус подтвердился у 11 029 жителей региона.
Во вторник, 3 ноября, в Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, коронавирус подтвердился у 11 029 человек в
- Рязани — 5669,
- Рязанском районе — 480,
- Скопине — 353,
- Ряжске — 291,
- Касимове — 280,
- Рыбном — 257,
- Сасове — 229,
- Скопинском районе — 192,
- Шиловском районе — 188,
- Клепиковском районе — 184,
- Новомичуринске — 182,
- Рыбновском районе — 181,
- Касимовском районе — 170,
- Спасском — 164,
- Михайловском районе — 157,
- Шилове — 141,
- Михайлове — 134,
- Александро-Невском — 100,
- Сараевском районе — 101,
- Александро-Невском районе — 86,
- Старожиловском — 84,
- Сапожке — 77,
- Старожилове — 76,
- Кораблине — 73,
- Шацком районе — 71,
- Сасовском районе — 68,
- В Сараях и Шацке — по 67,
- Спасске-Рязанском — 65,
- Захаровском районе — 63,
- Спас-Клепиках — 62,
- Чучкове — 60,
- Пронском районе — 57,
- Чучковском районе — 57,
- Пронске — 52,
- Ряжском районе — 49,
- Милославском — 48,
- Ухолове — 46,
- Милославском — 44,
- Захарове — 42,
- Кораблинском районе — 38 ,
- Путятине — 37,
- Путятинском районе — 37 ,
- Ермиши — 29,
- Кадоме — 27,
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- Ухоловском — 19,
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