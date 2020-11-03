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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
Коронавирус подтвердился у 11 029 жителей региона.

Во вторник, 3 ноября, в Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, коронавирус подтвердился у 11 029 человек в

  • Рязани — 5669,
  • Рязанском районе — 480,
  • Скопине — 353,
  • Ряжске — 291,
  • Касимове — 280,
  • Рыбном — 257,
  • Сасове — 229,
  • Скопинском районе — 192,
  • Шиловском районе — 188,
  • Клепиковском районе — 184,
  • Новомичуринске — 182,
  • Рыбновском районе — 181,
  • Касимовском районе — 170,
  • Спасском — 164,
  • Михайловском районе — 157,
  • Шилове — 141,
  • Михайлове — 134,
  • Александро-Невском — 100,
  • Сараевском районе — 101,
  • Александро-Невском районе — 86,
  • Старожиловском — 84,
  • Сапожке — 77,
  • Старожилове — 76,
  • Кораблине — 73,
  • Шацком районе — 71,
  • Сасовском районе — 68,
  • В Сараях и Шацке — по 67,
  • Спасске-Рязанском — 65,
  • Захаровском районе — 63,
  • Спас-Клепиках — 62,
  • Чучкове — 60,
  • Пронском районе — 57,
  • Чучковском районе — 57,
  • Пронске — 52,
  • Ряжском районе — 49,
  • Милославском — 48,
  • Ухолове — 46,
  • Милославском — 44,
  • Захарове — 42,
  • Кораблинском районе — 38 ,
  • Путятине — 37,
  • Путятинском районе — 37 ,
  • Ермиши — 29,
  • Кадоме — 27,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском — 20,
  • Ухоловском — 19,
  • Кадомском — 10,
  • Пителине — 10,
  • Пителинском районе — 9.