СМИ: у Ефремова возникли финансовые проблемы

Актер еще не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова.

У Михаила Ефремова возникли финансовые проблемы, из-за этого он пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Об этом со ссылкой на адвоката актера Петра Хархорина сообщает « Московский комсомолец » .

Юрист пояснил, что жена актера не сможет воспользоваться сбережениями в банке без доверенности. Документ Ефремов оформит после официального вступления в силу приговора.

Производственными счетами актера также нельзя воспользоваться: их арестовала налоговая.

Как пояснил Хархорин, выплаченные потерпевшим три миллиона рублей «наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам».

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.