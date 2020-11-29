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Виновник массового ДТП в Рязанском районе был пьян
В результате происшествия травмы получила 55-летняя пассажирка Skoda. Ей оказали медпомощь.

Виновник массового ДТП в Рязанском районе был пьян. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 28 ноября, примерно в 18:57.

В Рязанском районе на 204-м километре автодороги М5 «Урал» 48-летний рязанец на Fiat Doblo столкнулся с Skoda Rapid. За рулем Skoda находился 29-летний сасовец.

В результате происшествия травмы получила 55-летняя пассажирка Skoda. Ей оказали медпомощь.

Также выяснилось, что в момент аварии рязанец на Fiat находился в состоянии алкогольного опьянения (0.756 мг/л, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень).