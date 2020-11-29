Появились подробности аварии с полицейской машиной в центре Рязани

В результате происшествия никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Появились подробности аварии с полицейской машиной в центре Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции отметили, что на регулируемом перекрестке столкнулись патрульный автомобиль «УАЗ» и Nissan X-Trail.

По предварительной информации, полицейская машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В результате происшествия никто не пострадал

По факту ДТП проводится проверка.