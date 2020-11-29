Появились подробности аварии с полицейской машиной в центре Рязани
В результате происшествия никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
Появились подробности аварии с полицейской машиной в центре Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полиции отметили, что на регулируемом перекрестке столкнулись патрульный автомобиль «УАЗ» и Nissan X-Trail.
По предварительной информации, полицейская машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В результате происшествия никто не пострадал
По факту ДТП проводится проверка.