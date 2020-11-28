В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
Оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. По данным на субботу, 28 ноября, в регионе выявили 13 827 случаев заражения.
Оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. По данным на субботу, 28 ноября, в регионе выявили 13 827 случаев заражения в
- Рязани — 7 213,
- Рязанском районе — 583,
- Скопине — 453,
- Ряжске — 351,
- Касимове — 328,
- Рыбном — 322,
- Сасове — 295,
- Клепиковском районе — 245,
- Скопинском районе — 230,
- Новомичуринске — 210,
- Шиловском районе — 210,
- Рыбновском районе — 210,
- Касимовском районе — 204,
- Михайловском районе — 187,
- Спасском районе — 185,
- Шилове — 177,
- Михайлове — 156,
- Александро-Невском — 123,
- Сараевском районе — 114,
- Александро-Невском районе — 117,
- Старожиловском районе — 113,
- Сапожке — 96,
- Кораблине — 94,
- Чучкове — 95,
- Старожилове — 90,
- Шацком районе — 92,
- Чучковском районе — 84,
- Сасовском районе — 89,
- Спасске-Рязанском — 87,
- Захаровском районе — 81,
- Сараях — 81,
- Шацке — 79,
- Спас-Клепиках — 78,
- Пронске — 69,
- Пронском районе — 70,
- Милославском — 64,
- Милославском районе — 64,
- Ряжском районе — 59,
- Ухолове — 58,
- Захарове — 58,
- Кораблинском районе — 50,
- Путятине — 43,
- Путятинском районе — 42,
- Кадоме — 35,
- Ермиши — 34,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском районе — 25,
- Сапожковском районе — 21,
- Пителине — 15,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском районе — 11.