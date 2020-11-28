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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
Оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. По данным на субботу, 28 ноября, в регионе выявили 13 827 случаев заражения.

Оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. По данным на субботу, 28 ноября, в регионе выявили 13 827 случаев заражения в

  • Рязани — 7 213,
  • Рязанском районе — 583,
  • Скопине — 453,
  • Ряжске — 351,
  • Касимове — 328,
  • Рыбном — 322,
  • Сасове — 295,
  • Клепиковском районе — 245,
  • Скопинском районе — 230,
  • Новомичуринске — 210,
  • Шиловском районе — 210,
  • Рыбновском районе — 210,
  • Касимовском районе — 204,
  • Михайловском районе — 187,
  • Спасском районе — 185,
  • Шилове — 177,
  • Михайлове — 156,
  • Александро-Невском — 123,
  • Сараевском районе — 114,
  • Александро-Невском районе — 117,
  • Старожиловском районе — 113,
  • Сапожке — 96,
  • Кораблине — 94,
  • Чучкове — 95,
  • Старожилове — 90,
  • Шацком районе — 92,
  • Чучковском районе — 84,
  • Сасовском районе — 89,
  • Спасске-Рязанском — 87,
  • Захаровском районе — 81,
  • Сараях — 81,
  • Шацке — 79,
  • Спас-Клепиках — 78,
  • Пронске — 69,
  • Пронском районе — 70,
  • Милославском — 64,
  • Милославском районе — 64,
  • Ряжском районе — 59,
  • Ухолове — 58,
  • Захарове — 58,
  • Кораблинском районе — 50,
  • Путятине — 43,
  • Путятинском районе — 42,
  • Кадоме — 35,
  • Ермиши — 34,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском районе — 25,
  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 15,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском районе — 11.