В МЧС рассказали о пожаре в Канищеве
Сигнал о возгорании в «Дикси» поступил в 13:21, на вызов выехали четыре расчета. Сотрудников и посетителей эвакуировали.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о пожаре, который произошел 28 ноября на улице Станкозаводской.
Сигнал о возгорании в «Дикси» поступил в 13:21, на вызов выехали четыре расчета. Огонь повредил подсобное помещение магазина, сотрудников и посетителей эвакуировали.
В 13:37 пожар локализовали, в 13:51 потушили. Никто из людей не пострадал.