В МЧС рассказали о пожаре в Канищеве

Сигнал о возгорании в «Дикси» поступил в 13:21, на вызов выехали четыре расчета. Сотрудников и посетителей эвакуировали.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о пожаре, который произошел 28 ноября на улице Станкозаводской.

Сигнал о возгорании в «Дикси» поступил в 13:21, на вызов выехали четыре расчета. Огонь повредил подсобное помещение магазина, сотрудников и посетителей эвакуировали.

В 13:37 пожар локализовали, в 13:51 потушили. Никто из людей не пострадал.