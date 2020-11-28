В Госдуме выступили против массовой вакцинации от коронавируса

Онищенко подчеркнул, что вакцинацию необходимо делать только тем, кто находится в группе риска. Он предложил делать прививки пожилым, а также тем, к кого есть онко, эндокринологические и кардиологические заболевания.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против массовой вакцинации от коронавируса, передает РБК.

Онищенко подчеркнул, что вакцинацию необходимо делать только тем, кто находится в группе риска.

Он предложил делать прививки пожилым, а также тем, к кого есть онко, эндокринологические и кардиологические заболевания.

Депутат также включил в группу риска учителей и врачей.