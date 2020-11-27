\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
Сбт, 28
Вск, 29
ЦБ USD 75.45 -0.02 27/11
ЦБ EUR 90.03 0.14 27/11
Нал. USD 75.65 / 77.77 13:07
Нал. EUR 90.2 / 90.75 13:07
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
Вчера 17:52
1 578
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
Вчера 14:44
2 132
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
13 702
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
27 491
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
Оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. По данным на пятницу, 27 ноября, в регионе выявили 13708 случаев заражения.

Оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. По данным на пятницу, 27 ноября, в регионе выявили 13708 случаев заражения в

  • Рязани — 7148,
  • Рязанском районе — 578,
  • Скопине — 447,
  • Ряжске — 350,
  • Касимове — 328,
  • Рыбном — 317,
  • Сасове — 294,
  • Клепиковском районе — 244,
  • Скопинском районе — 215,
  • Новомичуринске — 209,
  • Шиловском районе — 209,
  • Рыбновском районе — 205,
  • Касимовском районе — 195,
  • Михайловском районе — 182,
  • Спасском районе — 179,
  • Шилове — 174,
  • Михайлове — 151,
  • Александро-Невском — 122,
  • Сараевском районе -113,
  • Александро-Невском районе — 112,
  • Старожиловском районе — 109,
  • Сапожке — 95,
  • Кораблине — 91,
  • Чучкове — 91,
  • Старожилове — 89,
  • Шацком районе — 89,
  • Чучковском районе — 84,
  • Сасовском районе — 83,
  • Спасске-Рязанском — 81,
  • Захаровском районе — 79,
  • Сараях — 78;
  • Шацке — 77,
  • Спас-Клепиках — 75,
  • Пронске — 67,
  • Пронском районе — 67,
  • Милославском — 64,
  • Милославском районе — 62,
  • Ряжском районе — 58,
  • Ухолове — 57,
  • Захарове — 56,
  • Кораблинском районе — 47,
  • Путятине — 41,
  • Путятинском районе — 41,
  • Кадоме — 34,
  • Ермиши — 33,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском районе — 23,
  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 14,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском районе — 11.