Стало известно, как будет выглядеть электронный паспорт

Электронный паспорт будет выглядеть, как пластиковая карта. Электронный документ обеспечит доступ к государственным и коммерческим услугам.

Электронный паспорт будет выглядеть, как пластиковая карта. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает РИА Новости.

«Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте», — говорится в релизе МВД.

Электронный документ обеспечит доступ к государственным и коммерческим услугам. При утере его можно будет быстро заблокировать.