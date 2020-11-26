В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В четверг, 26 ноября, оперштаб при рязанском правительстве опубликовал обновленные данные о случаях COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 13 587 человек.
В четверг, 26 ноября, оперштаб при рязанском правительстве опубликовал обновленные данные о случаях COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 13 587 человек в
- Рязани — 7084,
- Рязанском районе — 569,
- Скопине — 442,
- Ряжске — 347,
- Касимове — 326,
- Рыбном — 315,
- Сасове — 290,
- Клепиковском районе — 237,
- Скопинском — 227,
- Новомичуринске — 209,
- Шиловском районе — 209,
- Рыбновском — 207,
- Касимовском районе — 200,
- Михайловском — 183,
- Спасском районе — 181,
- Шилове — 176,
- Михайлове — 152,
- Александро-Невском — 122,
- Александро-Невском районе — 114,
- Сараевском районе — 114,
- Старожиловском — 110,
- Сапожке — 96,
- Чучкове — 94,
- Кораблине — 92,
- Старожилове — 90,
- Шацком районе — 90,
- Сасовском районе — 84,
- Спасске-Рязанском — 84,
- Чучковском районе — 84,
- Захаровском — 81,
- Сараях — 79,
- Шацке — 78,
- Спас-Клепиках — 77,
- Пронском районе — 68,
- Пронске — 67,
- Милославском — 64,
- Милославском районе — 64,
- Ряжском — 59,
- Ухолове — 58,
- Захарове — 57,
- Кораблинском районе — 50,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 41,
- Кадоме — 35,
- Ермиши — 34,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском — 23,
- Сапожковском — 21,
- Пителине — 14,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском — 11.