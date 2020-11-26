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В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В четверг, 26 ноября, оперштаб при рязанском правительстве опубликовал обновленные данные о случаях COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 13 587 человек.

В четверг, 26 ноября, оперштаб при рязанском правительстве опубликовал обновленные данные о случаях COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 13 587 человек в

  • Рязани — 7084,
  • Рязанском районе — 569,
  • Скопине — 442,
  • Ряжске — 347,
  • Касимове — 326,
  • Рыбном — 315,
  • Сасове — 290,
  • Клепиковском районе — 237,
  • Скопинском — 227,
  • Новомичуринске — 209,
  • Шиловском районе — 209,
  • Рыбновском — 207,
  • Касимовском районе — 200,
  • Михайловском — 183,
  • Спасском районе — 181,
  • Шилове — 176,
  • Михайлове — 152,
  • Александро-Невском — 122,
  • Александро-Невском районе — 114,
  • Сараевском районе — 114,
  • Старожиловском — 110,
  • Сапожке — 96,
  • Чучкове — 94,
  • Кораблине — 92,
  • Старожилове — 90,
  • Шацком районе — 90,
  • Сасовском районе — 84,
  • Спасске-Рязанском — 84,
  • Чучковском районе — 84,
  • Захаровском — 81,
  • Сараях — 79,
  • Шацке — 78,
  • Спас-Клепиках — 77,
  • Пронском районе — 68,
  • Пронске — 67,
  • Милославском — 64,
  • Милославском районе — 64,
  • Ряжском — 59,
  • Ухолове — 58,
  • Захарове — 57,
  • Кораблинском районе — 50,
  • Путятине — 41,
  • Путятинском районе — 41,
  • Кадоме — 35,
  • Ермиши — 34,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском — 23,
  • Сапожковском — 21,
  • Пителине — 14,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском — 11.