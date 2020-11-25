Рязанские власти обновили данные о COVID-19 в регионе
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. По состоянию на 25 ноября, в области выявили 13 467 случаев заражения коронавирусом.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. По состоянию на 25 ноября, в области выявили 13 467 случаев заражения коронавирусом в
- Рязани — 7045,
- Рязанском районе — 561,
- Скопине — 424,
- Ряжске — 347,
- Касимове — 324,
- Рыбном — 313,
- Сасове — 282,
- Клепиковском районе — 236,
- Скопинском — 218,
- Новомичуринске — 209,
- Шиловском районе — 209,
- Рыбновском — 207,
- Касимовском районе — 195,
- Михайловском — 182,
- Спасском районе — 179,
- Шилове — 176,
- Михайлове — 151,
- Александро-Невском — 122,
- Сараевском районе — 113,
- Александро-Невском районе — 112,
- Старожиловском районе — 109,
- Сапожке — 96,
- Кораблине — 91 и Чучкове — 91,
- Старожилове — 89,
- Шацком районе — 89,
- Чучковском районе — 84,
- Сасовском — 83,
- Спасске-Рязанском — 82,
- Захаровском районе — 81,
- Сараях — 79,
- Шацке — 77,
- Спас-Клепиках — 75,
- Пронском районе — 68,
- Пронске — 67,
- Милославском — 64,
- Милославском районе — 62,
- Ряжском — 58,
- Ухолове — 58,
- Захарове — 57,
- Кораблинском районе — 47,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 41,
- Кадоме — 34,
- Ермиши — 33,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском — 23,
- Сапожковском — 21,
- Пителине — 14,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском — 11.