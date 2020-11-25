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Рязанские власти обновили данные о COVID-19 в регионе
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. По состоянию на 25 ноября, в области выявили 13 467 случаев заражения коронавирусом.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. По состоянию на 25 ноября, в области выявили 13 467 случаев заражения коронавирусом в

  • Рязани — 7045,
  • Рязанском районе — 561,
  • Скопине — 424,
  • Ряжске — 347,
  • Касимове — 324,
  • Рыбном — 313,
  • Сасове — 282,
  • Клепиковском районе — 236,
  • Скопинском — 218,
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