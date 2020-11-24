В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
Оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. По данным на вторник, 24 ноября, в регионе выявили 13 348 случаев заражения.
Оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. По данным на вторник, 24 ноября, в регионе выявили 13 348 случаев заражения в
- Рязани — 6963,
- Рязанском районе — 557,
- Скопине — 423,
- Ряжске — 342,
- Касимове — 323,
- Рыбном — 309,
- Сасове — 281,
- Клепиковском районе — 233,
- Скопинском районе — 215,
- Новомичуринске — 208,
- Шиловском районе — 207,
- Рыбновском районе — 205,
- Касимовском районе — 195,
- Михайловском районе — 182,
- Спасском районе — 179,
- Шилове — 174,
- Михайлове — 151,
- Александро-Невском — 122,
- Сараевском районе -113,
- Александро-Невском районе — 112,
- Старожиловском районе — 109,
- Сапожке — 95,
- Кораблине — 91,
- Чучкове — 91,
- Старожилове — 89,
- Шацком районе — 89,
- Чучковском районе — 84,
- Сасовском районе — 83,
- Спасске-Рязанском — 81,
- Захаровском районе — 79,
- Сараях — 78;
- Шацке — 77,
- Спас-Клепиках — 75,
- Пронске — 67,
- Пронском районе — 67,
- Милославском — 64,
- Милославском районе — 62,
- Ряжском районе — 58,
- Ухолове — 57,
- Захарове — 56,
- Кораблинском районе — 47,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 41,
- Кадоме — 34,
- Ермиши — 33,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском районе — 23,
- Сапожковском районе — 21,
- Пителине — 14,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском районе — 11.