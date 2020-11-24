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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
Оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. По данным на вторник, 24 ноября, в регионе выявили 13 348 случаев заражения.

Оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. По данным на вторник, 24 ноября, в регионе выявили 13 348 случаев заражения в

  • Рязани — 6963,
  • Рязанском районе — 557,
  • Скопине — 423,
  • Ряжске — 342,
  • Касимове — 323,
  • Рыбном — 309,
  • Сасове — 281,
  • Клепиковском районе — 233,
  • Скопинском районе — 215,
  • Новомичуринске — 208,
  • Шиловском районе — 207,
  • Рыбновском районе — 205,
  • Касимовском районе — 195,
  • Михайловском районе — 182,
  • Спасском районе — 179,
  • Шилове — 174,
  • Михайлове — 151,
  • Александро-Невском — 122,
  • Сараевском районе -113,
  • Александро-Невском районе — 112,
  • Старожиловском районе — 109,
  • Сапожке — 95,
  • Кораблине — 91,
  • Чучкове — 91,
  • Старожилове — 89,
  • Шацком районе — 89,
  • Чучковском районе — 84,
  • Сасовском районе — 83,
  • Спасске-Рязанском — 81,
  • Захаровском районе — 79,
  • Сараях — 78;
  • Шацке — 77,
  • Спас-Клепиках — 75,
  • Пронске — 67,
  • Пронском районе — 67,
  • Милославском — 64,
  • Милославском районе — 62,
  • Ряжском районе — 58,
  • Ухолове — 57,
  • Захарове — 56,
  • Кораблинском районе — 47,
  • Путятине — 41,
  • Путятинском районе — 41,
  • Кадоме — 34,
  • Ермиши — 33,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском районе — 23,
  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 14,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском районе — 11.