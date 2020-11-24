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После гибели ребенка в рязанском аквапарке прокуратура нашла нарушения в «Акапулько»
После того, как в аквапарке «Окской жемчужины» «Горки» погиб ребенок, прокуратура провела проверку в «Акапулько». Об этом сообщил сайт надзорного органа. В адрес директора «Акапулько» внесли представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

После того, как в аквапарке «Окской жемчужины» «Горки» погиб ребенок, прокуратура провела проверку в «Акапулько». Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Во время проверки выявили нарушения. В частности, один из инструкторов-спасателей не был ознакомлен с планом действий персонала акваклуба в условиях ЧС еще один инструктор — с положением о зонах контроля инструкторов-спасателей на воде.

В адрес директора «Акапулько» внесли представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, в августе и сентябре 2020 года некоторые аттракционы в аквапарке «Горки» допускали в эксплуатацию с повреждениями (протечки в стыках). Нарушения были и в работе медкабинета — за сроком годности лекарств и их хранением не следили, у посетителей не спрашивали согласие на медицинское вмешательство при обращении за помощью.

В отношении юрлица возбудили 3 дела по части 4 статьи14.1, по статье 6.28 КоАП, по части 1 статьи 14.43 КоАП, они находятся на рассмотрении. Гендиректору внесли представление об устранении нарушений, оно рассматривается.