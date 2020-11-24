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Аренду помещений для рязанских ветеранских организаций сделают бесплатной
Во вторник, 24 ноября, прошла рабочая встреча руководителей и активистов областной и городской общественных ветеранских организаций и представителей администрации Рязани. Основным вопросом собрания стали меры поддержки в отношении комфортных для ветеранов условий работы.

Во вторник, 24 ноября, прошла рабочая встреча руководителей и активистов областной и городской общественных ветеранских организаций и представителей администрации Рязани. Основным вопросом собрания стали меры поддержки в отношении комфортных для ветеранов условий работы.

Сейчас у всех окружных Советов ветеранов, организаций ветеранов есть муниципальные помещения. За аренду они платят около 100 рублей в месяц. «В ближайшее время при поддержке депутатского корпуса ожидается полное освобождение организаций от арендной платы», — заявили на встрече.

В вопросе оплаты коммунальных платежей администрация города окажет максимальное содействие организациям. Как и раньше, все помещения будут функционировать в рабочем режиме, без вложений самих ветеранов.

«Для ветеранов работа наших помещений очень важна. Мы поняли, какие действия предпринимает город, чтобы работа в них стала еще более комфортной для активистов и всех посетителей», — отметили председатель правления Областного фонда ветеранов войны и труда Виктор Янаки и зампредседателя областного Совета ветеранов Николай Пешков.