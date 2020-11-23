Умер ректор РГАТУ

Умер ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева (РГАТУ) Николай Бышов. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщило региональное правительство.

Умер ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева (РГАТУ) Николай Бышов. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщило региональное правительство.

Губернатор Николай Любимов направил телеграмму с соболезнованиями родным Бышова и вузу.

Николай Бышов занимал пост ректора с 2010 года. Написал более 345 научных и учебно-методических трудов. Он награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» и имел звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Фото из группы вуза во «ВКонтакте»