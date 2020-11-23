Умер ректор РГАТУ
Умер ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева (РГАТУ) Николай Бышов. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщило региональное правительство.
Умер ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева (РГАТУ) Николай Бышов. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщило региональное правительство.
Губернатор Николай Любимов направил телеграмму с соболезнованиями родным Бышова и вузу.
Николай Бышов
Фото из группы вуза во «ВКонтакте»