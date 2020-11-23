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Рязанский мэр завела страницу во «ВКонтакте»
Первый пост Сорокина опубликовала в понедельник, 23 ноября. В нем глава городской администрации рассказала о своем опыте онлайн-общения с жителями и заявила, что «настроена на конструктивный диалог».

Рязанский мэр Елена Сорокина завела страницу во «ВКонтакте». Первый пост она опубликовала в понедельник, 23 ноября. В нем глава городской администрации рассказала о своем опыте онлайн-общения с жителями и заявила, что «настроена на конструктивный диалог».

«Общение в соцсетях для меня — возможность получать достоверную информацию и обратную связь, — пояснила Сорокина. — Около года назад я впервые опробовала такой формат для выявления острых проблем и оперативного реагирования».

Мэр призналась, что не сможет лично реагировать на все сообщения рязанцев.

«Но читать и контролировать исполнение поручений — должна успевать, — пообещала Елена Сорокина. — Поэтому на моей странице будут отвечать специалисты администрации города и других ведомств. Если мы не сможем в комментариях подобрать верные слова, я приглашу вас на прием или дам контакты специалиста, который поможет в решении проблемы».

Напомним, у Сорокиной есть страница в Facebook.