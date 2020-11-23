Рязанский мэр завела страницу во «ВКонтакте»

Рязанский мэр Елена Сорокина завела
«Общение в соцсетях для меня — возможность получать достоверную информацию и обратную связь, — пояснила Сорокина. — Около года назад я впервые опробовала такой формат для выявления острых проблем и оперативного реагирования».
Мэр призналась, что не сможет лично реагировать на все сообщения рязанцев.
«Но читать и контролировать исполнение поручений — должна успевать, — пообещала Елена Сорокина. — Поэтому на моей странице будут отвечать специалисты администрации города и других ведомств. Если мы не сможем в комментариях подобрать верные слова, я приглашу вас на прием или дам контакты специалиста, который поможет в решении проблемы».
Напомним, у Сорокиной есть