Рязанский мэр завела страницу во «ВКонтакте»

Первый пост Сорокина опубликовала в понедельник, 23 ноября. В нем глава городской администрации рассказала о своем опыте онлайн-общения с жителями и заявила, что «настроена на конструктивный диалог».

Рязанский мэр Елена Сорокина завела страницу во «ВКонтакте». Первый пост она опубликовала в понедельник, 23 ноября. В нем глава городской администрации рассказала о своем опыте онлайн-общения с жителями и заявила, что «настроена на конструктивный диалог».

«Общение в соцсетях для меня — возможность получать достоверную информацию и обратную связь, — пояснила Сорокина. — Около года назад я впервые опробовала такой формат для выявления острых проблем и оперативного реагирования».

Мэр призналась, что не сможет лично реагировать на все сообщения рязанцев.

«Но читать и контролировать исполнение поручений — должна успевать, — пообещала Елена Сорокина. — Поэтому на моей странице будут отвечать специалисты администрации города и других ведомств. Если мы не сможем в комментариях подобрать верные слова, я приглашу вас на прием или дам контакты специалиста, который поможет в решении проблемы».