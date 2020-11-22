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Оперштаб обновил географию COVID-19 в Рязанской области
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию COVID-19 в области. По данным на воскресенье, 22 ноября, в регионе зарегистрировали 13 115 случаев заражения коронавирусом.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию COVID-19 в области. По данным на воскресенье, 22 ноября, в регионе зарегистрировали 13 115 случаев заражения коронавирусом в

  • Рязани — 6835,
  • Рязанском районе — 549,
  • Скопине — 420,
  • Ряжске — 332,
  • Касимове — 320,
  • Рыбном — 306,
  • Сасове — 272,
  • Клепиковском районе — 227,
  • Скопинском — 213,
  • Новомичуринске — 206,
  • Шиловском районе — 206,
  • Рыбновском — 203,
  • Касимовском районе — 191,
  • Михайловском — 179,
  • Спасском районе — 179,
  • Шилове — 173,
  • Михайлове — 148,
  • Александро-Невском — 118,
  • Сараевском районе — 112,
  • Александро-Невском районе — 111,
  • Старожиловском — 107,
  • Сапожке — 93,
  • Чучкове — 90,
  • Кораблине — 88,
  • Старожилове — 87,
  • Шацком районе — 87,
  • Чучковском районе — 84,
  • Сасовском — 81
  • Спасске-Рязанском — 81,
  • Захаровском районе — 78,
  • Сараях — 77,
  • Шацке — 74,
  • Спас-Клепиках — 70,
  • Пронском районе — 67,
  • Пронске — 64,
  • Милославском районе — 60,
  • Милославском — 60,
  • Ряжском районе — 58,
  • Захарове и Ухолове — по 55,
  • Кораблинском районе — 47,
  • Путятине — 41,
  • Путятинском районе — 41,
  • Кадоме — 34,
  • Ермиши — 33,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском — 21,
  • Пителине — 12,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском — 10.