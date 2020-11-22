Оперштаб обновил географию COVID-19 в Рязанской области
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию COVID-19 в области. По данным на воскресенье, 22 ноября, в регионе зарегистрировали 13 115 случаев заражения коронавирусом.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию COVID-19 в области. По данным на воскресенье, 22 ноября, в регионе зарегистрировали 13 115 случаев заражения коронавирусом в
- Рязани — 6835,
- Рязанском районе — 549,
- Скопине — 420,
- Ряжске — 332,
- Касимове — 320,
- Рыбном — 306,
- Сасове — 272,
- Клепиковском районе — 227,
- Скопинском — 213,
- Новомичуринске — 206,
- Шиловском районе — 206,
- Рыбновском — 203,
- Касимовском районе — 191,
- Михайловском — 179,
- Спасском районе — 179,
- Шилове — 173,
- Михайлове — 148,
- Александро-Невском — 118,
- Сараевском районе — 112,
- Александро-Невском районе — 111,
- Старожиловском — 107,
- Сапожке — 93,
- Чучкове — 90,
- Кораблине — 88,
- Старожилове — 87,
- Шацком районе — 87,
- Чучковском районе — 84,
- Сасовском — 81
- Спасске-Рязанском — 81,
- Захаровском районе — 78,
- Сараях — 77,
- Шацке — 74,
- Спас-Клепиках — 70,
- Пронском районе — 67,
- Пронске — 64,
- Милославском районе — 60,
- Милославском — 60,
- Ряжском районе — 58,
- Захарове и Ухолове — по 55,
- Кораблинском районе — 47,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 41,
- Кадоме — 34,
- Ермиши — 33,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском — 21,
- Пителине — 12,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском — 10.