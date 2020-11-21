Трусова четыре раза упала на российском этапе Гран-при и не попала в тройку
Рязанка допустила четыре падения во время произвольной программы, упав с четверных сальхова, лутца и тулупа и с тройного лутца. За свой прокат она набрала 128,12, а по сумме набрала чуть больше 198 баллов.
Александра Трусова четыре раза упала на российском этапе Гран-при и не попала в тройку, став четвертой,
Рязанка допустила четыре падения во время произвольной программы, упав с четверных сальхова, лутца и тулупа и с тройного лутца.
За свой прокат она набрала 128,12, а по сумме набрала чуть больше 198 баллов.
Победительницей этапа Гран-при в Москве стала фигуристка Елизавета Туктамышева (223,39 балла).
Второе место заняла Алена Косторная. Тройку лучших замкнула Анастасия Гулякова.