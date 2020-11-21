Трусова четыре раза упала на российском этапе Гран-при и не попала в тройку

Рязанка допустила четыре падения во время произвольной программы, упав с четверных сальхова, лутца и тулупа и с тройного лутца. За свой прокат она набрала 128,12, а по сумме набрала чуть больше 198 баллов.

Александра Трусова четыре раза упала на российском этапе Гран-при и не попала в тройку, став четвертой, пишет championat.com.

Рязанка допустила четыре падения во время произвольной программы, упав с четверных сальхова, лутца и тулупа и с тройного лутца.

За свой прокат она набрала 128,12, а по сумме набрала чуть больше 198 баллов.

Победительницей этапа Гран-при в Москве стала фигуристка Елизавета Туктамышева (223,39 балла).

Второе место заняла Алена Косторная. Тройку лучших замкнула Анастасия Гулякова.