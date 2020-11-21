Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и селах
По данным на субботу, 21 ноября, в регионе зафиксировали 13 002 случаев коронавируса.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на субботу, 21 ноября, в регионе зафиксировали 13 002 случаев коронавируса в:
- Рязани — 6758,
- Рязанском районе — 545,
- Скопине — 416,
- Ряжске — 331,
- Касимове — 320,
- Рыбном — 303,
- Сасове — 269,
- Клепиковском районе — 227,
- Скопинском — 210,
- Новомичуринске — 206,
- Шиловском районе — 203,
- Рыбновском — 202,
- Касимовском районе — 190,
- Спасском — 179,
- Михайловском районе — 179,
- Шилове — 169,
- Михайлове — 147,
- Александро-Невском — 118,
- Сараевском районе — 112,
- Александро-Невском районе — 111,
- Старожиловском — 107,
- Сапожке — 93,
- Чучкове — 90,
- Старожилове — 87,
- Кораблине — 86,
- Шацком районе — 86,
- Чучковском районе — 84,
- Захаровском — 78,
- Сасовском — 80,
- Сараях — 77,
- Спасске-Рязанском — 81,
- Шацке — 74,
- Спас-Клепиках — 70,
- Пронском районе — 67,
- Пронске — 63,
- Милославском районе — 60,
- Ряжском — 58,
- Захарове — 55,
- Милославском — 56,
- Ухолове — 55,
- Кораблинском районе — 47,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 40,
- Ермиши — 32,
- Кадоме — 34,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском — 23,
- Сапожковском — 21,
- Пителине — 12,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском — 10.