Оперштаб обновил данные распространения COVID-19 по рязанским селам и деревням
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на пятницу, 20 ноября, в регионе зафиксировали 12 886 случаев коронавируса в области.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на пятницу, 20 ноября, в регионе зафиксировали 12 886 случаев коронавируса в:
- Рязани — 6683,
- Рязанском районе — 542,
- Скопине — 412,
- Ряжске — 330,
- Касимове — 320,
- Рыбном — 302,
- Сасове — 265,
- Клепиковском районе — 224,
- Скопинском — 208,
- Новомичуринске — 205,
- Шиловском районе — 203,
- Рыбновском — 202,
- Касимовском районе — 188,
- Спасском — 178,
- Михайловском районе — 178,
- Шилове — 169,
- Михайлове — 146,
- Александро-Невском — 118,
- Сараевском районе — 112,
- Александро-Невском районе — 111,
- Старожиловском — 104,
- Сапожке — 93,
- Чучкове — 89,
- Старожилове — 87,
- Кораблине — 86,
- Шацком районе — 86,
- Чучковском районе — 84,
- Захаровском — 78,
- Сасовском — 78,
- Сараях — 77,
- Спасске-Рязанском — 76,
- Шацке — 74,
- Спас-Клепиках — 69,
- Пронском районе — 67,
- Пронске — 63,
- Милославском районе — 58,
- Ряжском — 58,
- Захарове — 55,
- Милославском — 56,
- Ухолове — 55,
- Кораблинском районе — 47,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 40,
- Ермиши — 32,
- Кадоме — 34,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском — 23,
- Сапожковском — 21,
- Пителине — 12,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском — 10.