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Оперштаб обновил данные распространения COVID-19 по рязанским селам и деревням
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на пятницу, 20 ноября, в регионе зафиксировали 12 886 случаев коронавируса в области.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на пятницу, 20 ноября, в регионе зафиксировали 12 886 случаев коронавируса в:

  • Рязани — 6683,
  • Рязанском районе — 542,
  • Скопине — 412,
  • Ряжске — 330,
  • Касимове — 320,
  • Рыбном — 302,
  • Сасове — 265,
  • Клепиковском районе — 224,
  • Скопинском — 208,
  • Новомичуринске — 205,
  • Шиловском районе — 203,
  • Рыбновском — 202,
  • Касимовском районе — 188,
  • Спасском — 178,
  • Михайловском районе — 178,
  • Шилове — 169,
  • Михайлове — 146,
  • Александро-Невском — 118,
  • Сараевском районе — 112,
  • Александро-Невском районе — 111,
  • Старожиловском — 104,
  • Сапожке — 93,
  • Чучкове — 89,
  • Старожилове — 87,
  • Кораблине — 86,
  • Шацком районе — 86,
  • Чучковском районе — 84,
  • Захаровском — 78,
  • Сасовском — 78,
  • Сараях — 77,
  • Спасске-Рязанском — 76,
  • Шацке — 74,
  • Спас-Клепиках — 69,
  • Пронском районе — 67,
  • Пронске — 63,
  • Милославском районе — 58,
  • Ряжском — 58,
  • Захарове — 55,
  • Милославском — 56,
  • Ухолове — 55,
  • Кораблинском районе — 47,
  • Путятине — 41,
  • Путятинском районе — 40,
  • Ермиши — 32,
  • Кадоме — 34,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском — 23,
  • Сапожковском — 21,
  • Пителине — 12,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском — 10.