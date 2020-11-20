Фото: от сгоревшего дома Барковых в Касимове остались колонны и входная группа

Напомним, здание 1828 года постройки признано памятником федерального значения. В 1977 году в доме снимали фильм Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга».

От дома Барковых в Касимове, который сгорел 20 ноября, остались только колонны и входная группа. Фото опубликовали в группе «Типичный Касимов» «ВКонтакте».

Напомним, здание 1828 года постройки признано памятником федерального значения. В 1977 году в доме снимали фильм Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга».