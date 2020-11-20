В Касимове сгорел дом — памятник федерального значения, где снимали фильм Гайдая

Огонь уничтожил дом Барковых — здание 1828 года постройки, в котором в 1977 году снимали фильм Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга». В 2015 году объект внесли в реестр памятников федерального значения.

На улице Набережной в Касимове произошел пожар. Об этом читатели РЗН. инфо сообщили утром в пятницу, 20 ноября.

Огонь уничтожил дом Барковых — здание 1828 года постройки, в котором в 1977 году снимали фильм Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга». В 2015 году объект внесли в реестр памятников федерального значения.

В сети местные жители выразили мнение, что пожар произошел не случайно. Касимовцы считают, что дом подожгли с целью освободить землю. Они потребовали привлечь к ответственности власть.