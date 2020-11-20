\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
-2°
Вск, 22
-2°
ЦБ USD 76.26 0.33 20/11
ЦБ EUR 90.35 0.12 20/11
Нал. USD 75.85 / 78.36 10:28
Нал. EUR 90.1 / 90.65 09:47
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 2020 15:56
3 162
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
16 969
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
39 224
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
44 119
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Касимове сгорел дом — памятник федерального значения, где снимали фильм Гайдая
Огонь уничтожил дом Барковых — здание 1828 года постройки, в котором в 1977 году снимали фильм Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга». В 2015 году объект внесли в реестр памятников федерального значения.

На улице Набережной в Касимове произошел пожар. Об этом читатели РЗН. инфо сообщили утром в пятницу, 20 ноября.

Огонь уничтожил дом Барковых — здание 1828 года постройки, в котором в 1977 году снимали фильм Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга». В 2015 году объект внесли в реестр памятников федерального значения.

В сети местные жители выразили мнение, что пожар произошел не случайно. Касимовцы считают, что дом подожгли с целью освободить землю. Они потребовали привлечь к ответственности власть.