Почти в 70 рязанских образовательных учреждениях нашли COVID-19

3445 человек находятся под медицинским наблюдением.

По состоянию на понедельник, 2 ноября, в Рязанской области коронавирус зарегистрирован в 67-ми образовательных учреждениях: 12 детских садах, 44 школах, восьми ссузах и трех вузах. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Всего известно о 33475 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

3445 человек находятся под медицинским наблюдением.