\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-1°
Птн, 20
Сбт, 21
-1°
ЦБ USD 76.26 0.33 20/11
ЦБ EUR 90.35 0.12 20/11
Нал. USD 76.25 / 77.5 14:08
Нал. EUR 90.25 / 90.90 13:39
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
Вчера 15:56
1 880
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
15 713
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
37 760
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
42 887
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Часть рязанских школьников отправят на «дистанционку»
Об этом в четверг, 19 ноября, во время своего обращения сообщил рязанский губернатор Николай Любимов. Дистанционное обучение коснется некоторых учеников областного центра.

Часть рязанских школьников отправят на «дистанционку». Об этом в четверг, 19 ноября, во время своего обращения сообщил рязанский губернатор Николай Любимов.

Дистанционное обучение коснется только учеников областного центра с 5 по 8 и 10 классов. Учащиеся с 1 по 4, а также 9 и 11 классов «пока продолжат учиться непосредственно в школах».

Так, с 23 ноября по 6 декабря на дистанционное обучение перейдут школьники 5 и 6 классов, а затем вновь вернуться в заведения.

С 7 по 20 декабря в школу перестанут ходить ученики 7,8 и 10 классов.