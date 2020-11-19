Часть рязанских школьников отправят на «дистанционку»

Об этом в четверг, 19 ноября, во время своего обращения сообщил рязанский губернатор Николай Любимов. Дистанционное обучение коснется некоторых учеников областного центра.

Часть рязанских школьников отправят на «дистанционку». Об этом в четверг, 19 ноября, во время своего обращения сообщил рязанский губернатор Николай Любимов.

Дистанционное обучение коснется только учеников областного центра с 5 по 8 и 10 классов. Учащиеся с 1 по 4, а также 9 и 11 классов «пока продолжат учиться непосредственно в школах».

Так, с 23 ноября по 6 декабря на дистанционное обучение перейдут школьники 5 и 6 классов, а затем вновь вернуться в заведения.

С 7 по 20 декабря в школу перестанут ходить ученики 7,8 и 10 классов.