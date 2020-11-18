В Спас-Клепиках пропал 45-летний мужчина
Местонахождение мужчины неизвестно со 2 ноября. Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Одежда: неизвестно.
В Спас-Клепиках пропал 45-летний Эдуард Верочкин. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил
Местонахождение мужчины неизвестно со 2 ноября.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Одежда: неизвестно.
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112,