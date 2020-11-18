Рязанские кафе и рестораны выпустили обращение к Любимову

Рестораторы попросили об оказании ряда мер поддержки, среди которых: снижение налоговых ставок, реструктуризация кредитов и выдача субсидий.

В соцсетях нескольких кафе и ресторанов областного центра вышло обращение к рязанскому губернатору Николаю Любимову. В нем руководители и сотрудники предприятий общественного питания просят смягчить ограничения для заведений и оказать им меры поддержки.

«Работники ночных заведений оставлены без заработной платы. Совершенно уничтожена вечерняя ресторанная посадка. Обрушилась бронь корпоративов в новогодний период, за счет которых мы планировали выжить, да и к тому же все усугубило распоряжение с запретом проведения корпоративных мероприятий. Коммунальные службы отключают электроэнергию. Арендодатели наших помещений пишут предсудебные претензии о расторжении договоров. Кредитные организации в одностороннем порядке списывают платежи по кредитам и проценты. Поставщики отказываются поставлять товар в связи накопившейся дебиторской задолженностью, которую просто нечем отдавать», — говорится в сообщении.

В связи с этим рестораторы предлагают увеличить время работы заведений (время закрытия перенести с 23:00 до 2:00), а также разрешить проведение корпоративов.

При этом заведения обещают организовать входной контроль с измерением температуры и сбор контактов с посетителей.

Также рестораторы попросили об оказании ряда мер поддержки, среди которых: снижение налоговых ставок, реструктуризация кредитов и выдача субсидий.