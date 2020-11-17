В Шиловском районе пропал 41-летний мужчина
В Шиловском районе пропал 41-летний Иван Иванович Аносов из поселка Лесной. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт». В последний раз мужчину видели 12 ноября, с тех пор его местонахождение неизвестно.
В Шиловском районе пропал 41-летний Иван Иванович Аносов из поселка Лесной. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В последний раз мужчину видели 12 ноября, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 181 сантиметр, нормального телосложения, волосы светло-русые (бритый наголо), глаза серые.
Особые приметы: татуировка на левом предплечье.
Одежда: темно-синяя куртка, серый вязаный свитер, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112, 02.