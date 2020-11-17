В Шиловском районе пропал 41-летний мужчина

В Шиловском районе пропал 41-летний Иван Иванович Аносов из поселка Лесной. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт». В последний раз мужчину видели 12 ноября, с тех пор его местонахождение неизвестно.