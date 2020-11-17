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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве на вторник, 17 ноября, в регионе выявили 12 540 случаев коронавируса.

В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве на вторник, 17 ноября, в регионе выявили 12 540 случаев коронавируса в

  • Рязани — 6471,
  • Рязанском районе — 530,
  • Скопине — 394,
  • Ряжске — 321,
  • Касимове — 316,
  • Рыбном — 297,
  • Сасове — 261,
  • Клепиковском районе — 219,
  • Скопинском — 205,
  • Шиловском районе — 203,
  • Рыбновском — 202,
  • Новомичуринске — 199,
  • Касимовском районе — 184,
  • Михайловском — 173,
  • Спасском районе — 171,
  • Шилове — 166,
  • Михайлове — 143,
  • Александро-Невском — 118,
  • Сараевском районе — 111,
  • Александро-Невском районе — 107,
  • Старожиловском — 102,
  • Сапожке — 92,
  • Старожилове — 8,
  • Шацком районе — 85,
  • Кораблине — 84,
  • Чучкове — 83,
  • Чучковском районе — 83,
  • Захаровском — 78,
  • Сасовском — 77,
  • Сараях — 75,
  • Спасске-Рязанском — 74,
  • Шацке — 73,
  • Спас-Клепиках — 69,
  • Пронском районе — 63,
  • Пронске — 60,
  • Ряжском районе — 57,
  • Милославском — 56,
  • Захарове — 55,
  • Ухолове — 54,
  • Милославском — 52,
  • Кораблинском районе — 47,
  • Путятине — 41,
  • Путятинском районе — 39,
  • Ермиши — 32 и Кадоме — 32,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском — 22,
  • Сапожковском — 20,
  • Пителине — 12,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском районе — 10.