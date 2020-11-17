В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве на вторник, 17 ноября, в регионе выявили 12 540 случаев коронавируса.
В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве на вторник, 17 ноября, в регионе выявили 12 540 случаев коронавируса в
- Рязани — 6471,
- Рязанском районе — 530,
- Скопине — 394,
- Ряжске — 321,
- Касимове — 316,
- Рыбном — 297,
- Сасове — 261,
- Клепиковском районе — 219,
- Скопинском — 205,
- Шиловском районе — 203,
- Рыбновском — 202,
- Новомичуринске — 199,
- Касимовском районе — 184,
- Михайловском — 173,
- Спасском районе — 171,
- Шилове — 166,
- Михайлове — 143,
- Александро-Невском — 118,
- Сараевском районе — 111,
- Александро-Невском районе — 107,
- Старожиловском — 102,
- Сапожке — 92,
- Старожилове — 8,
- Шацком районе — 85,
- Кораблине — 84,
- Чучкове — 83,
- Чучковском районе — 83,
- Захаровском — 78,
- Сасовском — 77,
- Сараях — 75,
- Спасске-Рязанском — 74,
- Шацке — 73,
- Спас-Клепиках — 69,
- Пронском районе — 63,
- Пронске — 60,
- Ряжском районе — 57,
- Милославском — 56,
- Захарове — 55,
- Ухолове — 54,
- Милославском — 52,
- Кораблинском районе — 47,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 39,
- Ермиши — 32 и Кадоме — 32,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском — 22,
- Сапожковском — 20,
- Пителине — 12,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском районе — 10.