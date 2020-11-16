Рязанская маршрутка №85 будет ходить чаще
С четверга, 19 ноября, количество автобусов на маршруте №85а «ж/д станция Лесок — Кардиодиспансер — поселок Южный» увеличится до десяти единиц. Сейчас муниципальный маршрут регулярных перевозок обслуживается шестью автобусами.
Рязанская маршрутка№ 85 будет ходить чаще. Об этом
С четверга, 19 ноября, количество автобусов на маршруте №85а «ж/д станция Лесок — Кардиодиспансер — поселок Южный» увеличится до десяти единиц.
Сейчас муниципальный маршрут регулярных перевозок обслуживается шестью автобусами.