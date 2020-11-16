На пожаре в Сараях погиб мужчина
В воскресенье, 15 ноября, на улице Совхозной в Сараях произошел пожар. Об этом пишет издательство «Пресса». Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 8:25, на вызов выехали два расчета.
В воскресенье, 15 ноября, на улице Совхозной в Сараях произошел пожар. Об этом пишет издательство «
Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 8:25, на вызов выехали два расчета. Пожар начался с кухни, там же обнаружили тело 42-летнего мужчины — он задохнулся в дыму, его одежда частично сгорела.